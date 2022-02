Esporte Pelé volta a se internar no hospital para tratamento contra o câncer Ex-jogador faz tratamento contra um tumor no cólon descoberto em setembro do ano passado

Pelé voltou neste domingo (13) a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento contra um tumor no cólon descoberto em setembro do ano passado. O Rei do Futebol ficou internado no mesmo local de 31 de agosto a 30 de setembro. Pelé havia sido internado originalmente para fazer exames de rotina e durante os procedimentos os méd...