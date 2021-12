Esporte Pelé volta a ser internado para tratar tumor Previsão é de que o ex-jogador receba alta nos próximos dias

Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento de um tumor no cólon. De acordo com nota divulgada pelo hospital nesta quarta-feira (8), ele se encontra estável e a previsão é de que receba alta nos próximos dias. O Rei do Futebol ficou internado no mesmo local de 31 de agosto a 30 de setembro. Quatro dias a...