As lembranças da passagem do atacante Luis Suárez por Goiânia não serão boas. O camisa 9 teve outra atuação discreta em nova derrota do Nacional para o Atlético-GO, desta vez a que cravou a classificação atleticana à semifinal da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (9), no Estádio Serra Dourada.

Suárez viu o primeiro tempo do banco de reservas. No período, o Atlético-GO marcou duas vezes e ampliou vantagem no confronto - no Uruguai, o clube goiano venceu por 1 a 0. O camisa 9 foi para o aquecimento aos 30 minutos da primeira etapa. Aos 45 minutos, viu Gabriel Baralhas marcar o segundo gol atleticano. Neste momento, levantou os braços e colocou as mãos no rosto, em gestos de lamentação.

Suárez entrou no intervalo na vaga de Gigliotti. O primeiro toque na bola, seguido de um passe, foi aos 2 minutos do segundo tempo. Aos 5, o camisa 9 ouviu vaias da torcida do Atlético-GO pela primeira vez na partida. Em dividida com o zagueiro Klaus, o atacante caiu no gramado e pediu falta. Com a negativa da arbitragem, levantou e cumprimentou o defensor rubro-negro.

Dois minutos depois, novo momento de frustação para Suárez. Após o terceiro gol marcado pelo Atlético-GO, feito por Luiz Fernando, o jogador reclamou com companheiros.

A partir dos 30 minutos, como já tinha ocorrido no jogo de ida, Suárez reclamou com a arbitragem a cada pausa na partida. O jogador ouviu xingamentos da torcida atleticana durante o segundo tempo.

O saldo de Suárez no Serra Dourada foi de 49 minutos jogados, com acréscimos, dois chutes (um no gol e outro para fora), 17 toques na bola e 8 passes (66,7%).