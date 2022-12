O Brasil mantém o fantasma contra europeus vivo com a eliminação para a Croácia na Copa do Catar. Desde que conquistou o penta, em 2002, a seleção brasileira sempre caiu no Mundial quando enfrentou um europeu nos jogos eliminatórios.

Nas últimas cinco edições de Copas, o Brasil parou em seleções da Europa: Croácia (2022, quartas de final), Bélgica (2018, quartas de final), Alemanha (2014, semifinal), Holanda (2010, quartas de final) e França (2006, quartas de final). No Mundial disputado no Brasil, em 2014, a Holanda também superou o Brasil no duelo que definiu o 3º lugar.

A última vitória do Brasil em um de “mata” contra uma seleção da Europa foi em 2002, na final da Copa do Mundo. Na ocasião, a seleção brasileira contou com noite inspirada do ex-atacante Ronaldo Fenômeno e bateu a equipe alemã por 2 a 0.

Na edição do penta, inclusive, o Brasil foi pentacampeão após eliminar apenas seleções europeias na fase eliminatória.

Nas oitavas de final, a seleção brasileira passou pela Bélgica (2 a 0), nas quartas de final a Inglaterra foi superada por 2 a 1, na semifinal a Turquia perdeu por 1 a 0 e na decisão o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0.