O atacante Alesson, de 23 anos, contratado pelo Vila Nova no ano passado, será emprestado pela segunda vez pelo clube. Desta vez, o destino do jogador será a Ponte Preta, que disputará a Série A-2 do Paulistão e é concorrente direta do Vila Nova na Série B do Brasileiro.

O empréstimo de Alesson será até o final da próxima temporada (2023) - o valor não foi revelado nem a negociação foi oficializada pelas diretorias das duas agremiações, que acertam os últimos detalhes para fechar a transferência.

Ano passado, Alesson chegou ao Vila Nova, após passagem pelo Bahia. Marcou oito gols em 37 jogos disputados.

Despertou interesse de outras equipes e foi cedido por empréstimo ao Cuiabá-MT, no qual conquistou o título do Campeonato Mato-Grossense e foi vice-artilheiro com seis gols marcados.

No Cuiabá, jogou 40 vezes e repetiu os oito gols marcados pelo Vila Nova.

