Esporte Pela Superliga B, Vila Nova é derrotado em casa pelo Niterói Time colorado sofreu virada nos últimos sets e perdeu a segunda em quatro partidas pela competição nacional

O Vila Nova foi derrotado pelo Niterói, por 3 sets a 2, na noite deste sábado (12), no Goiânia Arena, pela Superliga B Masculina. O time colorado perdeu o 1º set do jogo por 25 a 18, mas conseguiu reagir e virou o placar ao vencer os sets seguintes por 25 a 21 e 25 a 23. No entanto, a equipe niteroiense conseguiu se recuperar na partida e venceu o 4º set po...