O atacante Alesson chegou ao Goiás com desejo de repetir o bom desempenho que jogadores como Pedro Raul, Rafael Moura e Dimba, por exemplo, tiveram pelo clube esmeraldino na história, em especial nas disputas da Série A do Brasileiro.

“O Goiás sempre revelou muito bons jogadores, espero que comigo possa acontecer a mesma coisa. Que eu possa brilhar e ajudar o Goiás com muitos gols”, afirmou o atacante, que já disputou três partidas pelo clube esmeraldino, mas foi apresentado oficialmente como reforço da equipe nesta terça-feira (24).

Contratado por empréstimo de uma temporada junto ao rival Vila Nova, Alesson revelou que se inspira no ex-goleiro e hoje diretor de futebol do Goiás, Harlei para ter sucesso no Goiás.

“Harlei é motivação não só pra mim, mas para todos jogadores. É ídolo do clube e referência para nós. Espero fazer um pouco do que ele fez no Goiás, que é ter sucesso, conquistar títulos e ficar marcado na história. Foi por isso que vim para o Goiás”, explicou Alesson.

Segundo o atacante, o projeto apresentado pelo Goiás foi o motivo dele acertar com o clube esmeraldino. “É uma equipe que está na Série A e não pode recusar. Sempre tive informações positivas do clube, pelo jeito que trabalham e conduzem o clube. São honestos e corretos. Não pensei duas vezes ao vir para o Goiás, tenho certeza que fiz uma grande escolha. Vou dar minha resposta dentro de campo”, frisou.

No contrato de empréstimo há uma cláusula para Alesson atuar contra o Vila Nova: o pagamento do valor de R$ 1 milhão ao clube colorado. Por esse motivo, o atacante não deve ser utilizado contra o rival no confronto entre as equipes no domingo (29).

Antes, porém, o Goiás encara o Crac pela 5ª rodada do Goianão. Os times vão se enfrentar a partir das 19 horas, no estádio Genervino da Fonseca, nesta quarta-feira (25).