Esporte Perícia oficial do RS não identifica o que Rafael Ramos disse a Edenílson De acordo com os peritos, não foi possível identificar as palavras que teriam sido ditas pelo jogador do Corinthians no lance que o colorado acusou o português de chamá-lo de "macaco"

O Instituto Geral de Perícias entregou nesta quarta-feira (8) à Polícia Civil do RS o laudo encomendado em razão da acusação de injúria racial de Edenilson a Rafael Ramos, durante o jogo entre Inter e Corinthians, no dia 14 de maio, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O documento cita que é impossível atender à solicitação. Segundo informou a Polícia, quatro...