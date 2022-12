Neymar está de volta. Recuperado de uma lesão no tornozelo, ele estará em campo pelo Brasil no jogo decisivo desta segunda-feira (5), contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Enquanto os brasileiros comemoram o retorno de seu principal jogador, o perfil oficial da Copa do Mundo em português também entrou na onda e celebrou a volta do craque.

"Estreia. Lesão. Recuperação. Neymar está de volta!", publicou o @fifaworldcup_pt. Além da mensagem, um vídeo com momentos do camisa 10 no Neymar ilustra o post (veja abaixo).

Apesar de recuperado, Neymar ainda não estará com 100% de sua capacidade diante da Coreia do Sul. Mesmo que não tenha condições de atuar pelos 90 minutos, a opção de Tite é por colocá-lo em ação desde o início. Essa é também a preferência do jogador.

Além de Neymar, Danilo também volta ao time diante da Coreia. Alex Sandro, outro lesionado, ainda desfalca o time. O confronto será às 16h de Brasília, 22h de Doha, no estádio 947.

