Esporte Performances de Vinícius Júnior fascinam jornal espanhol Brasileiro marcou o 10º gol dele na temporada, durante a vitória de 4 a 1 contra o Granada, no domingo (21)

O brasileiro Vinícius Júnior voltou a marcar e comandou a vitória do Real Madrid para cima do Granada, pela La Liga, neste domingo (21), por 4 a 1. As performances recentes do camisa 20 vêm fascinando o jornal Marca -um dos maiores da Espanha- que diz que o jovem atacante está "fora de controle". "Vinícius Júnior está solto. É o jogador mais desequilibrante da La ...