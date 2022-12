A permanência do atacante Dadá Belmonte no Goiás para a próxima temporada está distante. A diretoria esmeraldina e o representante do jogador apontam o desfecho com a sequência do atleta no clube, neste momento, como algo mais longe de acontecer.

Desde as últimas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, algumas sondagens sobre a situação de Dadá Belmonte para 2023 começaram a pintar na Serrinha. O clube esmeraldino e o jogador demonstravam interesse na sequência para a próxima temporada. No entanto, o jogador ficou valorizado pela boa atuação no Brasileirão.

Como tem contrato com o Água Santa-SP, Dadá Belmonte se tornou um ativo importante para o clube paulista e há o desejo de uma negociação em definitivo pelo atleta. Entre os clubes interessados está o América-MG, que disputou a Copa Libertadores em 2022 e chegou perto de uma nova vaga para 2023.

Dadá Belmonte foi um dos pilares da equipe formada pelo técnico Jair Ventura na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante mostrou versatilidade para atuar nos dois lados do ataque e também se comportou bem quando foi utilizado em uma função mais recuada. Na reta final, o jogador assumiu as cobranças de bolas paradas da equipe.

Caso o curso da negociação não tenha uma reviravolta, Dadá Belmonte terá encerrado sua passagem pelo Goiás - somando as temporadas de 2021 e 2022 - com 75 partidas disputadas e cinco gols marcados.