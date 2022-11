O técnico Claudinei Oliveira, de 53 anos, está perto de ser técnico do Vila Nova e, se a contratação for confirmada, terá o desafio de elevar o patamar da equipe colorada e levar o Tigre a brigar pelo acesso à Série A. O treinador paulista, natural de Santos, tem em seu histórico dois acessos no comando do Avaí e conhece o caminho tão sonhado por todos os colorados.

Claudinei Oliveira despontou como treinador de futebol nas categorias de base do Santos. No comando dos “Meninos da Vila”, o técnico foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2013, ao derrotar o Goiás no Pacaembu. Com o sucesso na base, assumiu o Santos na mesma temporada, na Série A, após a saída de Muricy Ramalho do Peixe.

A segunda experiência de Claudinei Oliveira como técnico profissional se deu no Goiás, no início de 2014. O treinador sucedeu Enderson Moreira no clube esmeraldino, mas foi demitido após perder a final do Campeonato Goiano para o Atlético-GO.

Após passagens por Paraná, Athletico-PR e Vitória, Claudinei Oliveira foi anunciado pela primeira vez pelo Avaí e com o clube catarinense obteve, em 2016, o primeiro acesso da Série B para a Série A na carreira. Aquela conquista abriu caminho para a identificação do treinador com a equipe catarinense. Na primeira passagem pela Ressacada, Claudinei Oliveira ficou quase dois anos no clube e só deixou o comando avaiano em 2018.

Após a demissão no Avaí, Claudinei Oliveira passou pelo Sport, voltou ao Paraná e dirigiu a Chapecoense. Voltou a ser convidado pelo Goiás para trabalhar no clube, dirigiu a equipe no Brasileirão de 2019. Depois de mais uma passagem pelo Goiás, foi contratado pelo Botafogo-SP, mas voltou ao Avaí ainda em 2020.

Mais uma vez na Ressacada, Claudinei Oliveira fez trabalho duradouro no clube catarinense e como resultado colheu um novo acesso da Série B para a Série A em 2021. No início de 2022, saiu do Avaí, passou pelo Operário-PR e voltou a trabalhar no Sport na Série B do Brasileiro.

No comando do clube pernambucano, o treinador fez boa campanha e lutou pelo acesso à Série A até a última rodada da competição nacional, coincidentemente contra o Vila Nova.

O clube colorado ainda não oficializou a contratação de Claudinei Oliveira, mas deve fazer isso no início desta semana.

