O goleiro Tadeu, de 30 anos, completará 200 jogos com a camisa do Goiás no clássico contra o Goiânia no próximo domingo (12), no Estádio Hailé Pinheiro. O capitão esmeraldino se mostrou orgulhoso dessa marca a ser atingida, fez um balanço positivo de sua passagem pelo clube até aqui, mas que ainda tem como objetivo principal a conquista de um título pelo clube.

"É um privilégio e um orgulho atingir essa marca de 200 jogos. Entrar para um grupo de jogadores que tem essa quantidade jogos é motivo de muito orgulho e felicidade, poder alcançar essa marca e sempre vislumbrando aumentá-la", disse o goleiro Tadeu, que está no clube desde 2019 e tem contrato até 2026.

Apesar da marca expressiva de jogos pelo clube e pela idolatria que conquistou perante a torcida esmeraldina, Tadeu acredita que ainda precisa de mais para ficar marcado definitivamente na história do clube. O goleiro quer conquistar seu primeiro título com a camisa do clube e vê no Campeonato Goiano uma grande oportunidade para que isso aconteça.

"O principal objetivo agora é ser campeão, colocar um um título dentro dessa marca de jogos. Já falei outras vezes que isso não é algo que me incomoda, pois tenho que trabalhar no dia a dia e jogo a jogo, mas é algo que tenho buscado muito. Espero que se concretize neste Campeonato Goiano. A equipe está muito focada e determinada a buscar o título, para mim será algo muito especial de conquistar. Além de marcas de quantidade de jogos, o importante também é ter títulos dentro do clube. Essa é uma bela oportunidade", comentou o camisa 23.

Com 200 jogos, Tadeu se iguala ao ex-goleiro Renan como jogador da posição que mais vezes atuou pelo clube após a aposentadoria de Harlei. Com mais de três temporadas pela frente ainda de contrato a cumprir, Tadeu quer ampliar esses números e subir no ranking histórico do Goiás. Tadeu tem planos de ficar no Goiás por muitos anos, até mesmo após a aposentadoria dos gramados, mas sabe que isso depende de seu dia a dia no clube.

"Espero aumentar essa quantidade de jogos devido ao contrato que tenho. Tenho planos depois de uma bela conversa que tive com o Paulo Rogério lá atrás, onde ele teve uma conversa de plano de carreira também, mas sabemos que no futebol essas coisas se concretizam com o passar dos dias, conforme os resultados que for apresentando durante esses próximos anos", frisou.

Olhando para trás, o goleiro enxerga que passou mais momentos felizes no clube em comparação com os dissabores. Para ele, sua primeira edição de Série A em 2019, a conquista do acesso em 2021 e os objetivos alcançados em 2022 deixam isso bem claro.

"Acredito que passei mais momentos bons do que ruins aqui. Em 2019 na minha chegada, em 2021 naquela Série B (conquista do acesso) e no ano passado também (2022). O pior momento, não tem como ser diferente, foi o ano do rebaixamento. Mas vejo que tenho mais pontos positivos do que negativos. Espero colocar mais um ponto positivo, que para mim vai ser o principal, que é conquistar um título", destacou Tadeu.

Caso mantenha seu desempenho nos últimos quatro jogos, Tadeu vai completar outra marca pelo clube esmeraldino no clássico contra o Goiânia. Se sair de campo sem ser vazado, o goleiro esmeraldino passará pela primeira vez 450 minutos sem sofrer gols pelo clube esmeraldino. "Espero atingir essa marca em mais uma partida sem sofrer gols, que é importante. A equipe vem há quatro jogos consecutivos fazendo bons jogos defensivamente e com bons números. O desafio é melhorar cada vez mais nossa parte defensiva", disse Tadeu.