Uma pesquisa feita pelo jornal O Globo em parceria com o Ipec divulgada nesta terça-feira (19) aponta que Flamengo e Corinthians têm as maiores torcidas do Brasil atualmente. Com 21,8% das respostas, o time carioca aparece na liderança do ranking, enquanto o clube paulista vem atrás com 15,5%. A margem de erro, segundo a pesquisa, pode ser de 2 pontos para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

O único clube goiano citado na pesquisa é o Goiás, em 24º lugar, com 0,3% das respostas.

O estudo mostra que cariocas e paulistas prevalecem entre as cinco primeiras posições. Atrás de Flamengo e Corinthians vêm São Paulo (8,2%), Palmeiras (7,4%) e Vasco (4,2%). Com a margem de erro há um empate técnico na terceira colocação. A primeira equipe fora do eixo RJ-SP a aparecer é o Grêmio, que vem na sexta colocação com 3,2%.

Enquanto Flamengo, Corinthians e Grêmio são líderes em seus estados, o Cruzeiro aparece no topo em Minas Gerais. A Raposa ocupa o sétimo lugar no ranking com 3,1% das respostas, enquanto o Atlético-MG aparece apenas em décimo (2,1%).

Na região nordeste, o Bahia prevalece frente a outros times como Fortaleza, Sport, Vitória, Ceará e Santa Cruz. Ao todo, a equipe tricolor tem a preferência de 1,7% dos entrevistados e aparece acima, inclusive, de Fluminense e Botafogo.

Ao longo da pesquisa que foi feita entre os dias 1 e 5 de julho, 2 mil entrevistas presenciais foram feitas em 126 municípios brasileiros.

Veja os 20 primeiros colocados no ranking:

1° - Flamengo: 21,8%

2° - Corinthians: 15,5%

3° - São Paulo: 8,2%

4° - Palmeiras: 7,4%

5° - Vasco: 4,2%

6° - Grêmio: 3,2%

7° - Cruzeiro: 3,1%

8° - Internacional: 2,2%

9° - Santos: 2,2%

10° - Atlético-MG: 2,1%

11° - Bahia: 1,7%

12° - Botafogo: 1,3%

13° - Fortaleza: 1,3%

14° - Sport: 1,2%

15° - Fluminense: 1,1%

16° - Paysandu: 0,9%

17° - Ceará: 0,8%

18° - Vitória: 0,7%

19° - Seleção brasileira: 0,7%

20° - Santa Cruz: 0,6%

21º - Athletico-PR: 0,5%

22º - América-MG: 0,4%

23º - Remo: 0,4%

24º - Goiás: 0,3%

25º - Botafogo-SP: 0,3%

26º - Coritiba: 0,3%