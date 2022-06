A técnica sueca Pia Sundhage divulgou nesta segunda-feira (6) a relação de convocadas para a edição 2022 da Copa América de futebol feminino, que será disputada entre os dias 8 e 30 de julho nas cidades colombianas de Armenia, Cali e Bucaramanga.

A Copa América classificará três equipes para a Copa do Mundo de 2023, na Nova Zelândia e Austrália. Além disso, a campeã continental também garante a classificação para os Jogos Olímpicos de 2024 (Paris). O Brasil faz parte do Grupo B da competição, ao lado de Peru, Venezuela, Uruguai e Argentina. As informações são da Agência Brasil.

Além de buscarem o oitavo título na competição sul-americana, as convocadas disputarão dois amistosos: contra a Dinamarca no dia 24 de junho, a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, e contra a Suécia no dia 28, a partir das 13h30, na Friends Arena, em Estocolmo.

Relação de convocadas:

Goleiras: Letícia - Corinthians, Lorena - Grêmio e Luciana - Ferroviária.

Defensoras: Antonia, Fernanda Palermo - São Paulo, Kathellen - Inter de Milão (Itália), Letícia Santos - Frankfurt (Alemanha), Tainara - Bayern de Munique (Alemanha), Tamires - Corinthians e Rafaelle - Arsenal (Inglaterra).

Meio-campistas: Adriana - Corinthians, Angelina - OL Reign (EUA), Ary Borges - Palmeiras, Duda Santos - Palmeiras, Gabi Portilho - Corinthians, Kerolin - North Caroline Courage (EUA), Luana - Paris Saint-Germain (França), Maria Eduarda Francelino - Flamengo e Maria Eduarda Sampaio - Internacional*.

Atacantes: Bia Zaneratto - Palmeiras, Debinha - North Caroline Courage (EUA), Gabi Nunes - Madrid CFF (Espanha), Geyse - Madrid CFF (Espanha) e Gio - Levante (Espanha).

*Convocada apenas para os jogos contra Dinamarca e Suécia.