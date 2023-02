A sueca Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira, é uma das três finalistas ao prêmio Fifa The Best 2022 de melhor treinadora do mundo. Ela concorre com a holandesa Sarina Wiegman, da seleção inglesa, e a francesa Sonia Bompastor, do Lyon.

A técnica vencedora será anunciada em uma cerimônia daqui a três semanas, no dia 27 de fevereiro, em Paris, na França.

Vencedora do troféu em 2012 quando liderou a seleção dos Estados Unidos à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, Pia volta a ser indicada ao prêmio após liderar de forma invicta a seleção brasileira ao oitavo título da Copa América.

O prêmio avalia o desempenho das técnicas no período entre 7 de agosto de 2021 e 31 de julho de 2022, segundo nota oficial da Fifa.

A entidade explica que, inicialmente, seis candidatas foram indicadas ao prêmio por um grupo de especialistas. Agora, será a vez de a técnica vencedora ser escolhida por uma equipe formada por treinadoras e capitãs das seleções femininas, jornalistas de futebol feminino e torcedores que votarão no site oficial da Fifa.

MELHOR GOLEIRO: SEM BRASILEIROS

Nesta quarta-feira (8), a Fifa anunciou os três finalistas ao prêmio de melhor goleiro do mundo: Yassine Bounou (Marrocos/Sevilla), Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid) e Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa). Nenhum brasileiro está entre os finalistas pelo segundo ano seguido.

