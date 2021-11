Esporte Pilotos cobram consistência em punições que podem definir o campeão da F-1 Com duas etapas para serem disputadas, Verstappen e Hamilton estão separados por oito pontos, com vantagem para o piloto da Red Bull, na disputa pelo campeonato

Quando a Mercedes teve negado seu pedido de revisão do lance em que Max Verstappen espalhou o carro no Grande Prêmio de São Paulo, saindo da pista junto com Lewis Hamilton, o chefe Toto Wolff disse que a intenção do time não era gerar uma punição ao holandês, e, sim, colocar em pauta a discussão sobre o que é permitido em uma luta por posição. "Se as coisas perman...