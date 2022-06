Esporte Pilotos da F1 cobram a federação para 'não ter que andar de bengala aos 30' Pierre Gasly, Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo são alguns exemplos de pilotos que deixaram o GP do Azerbaijão com dores pelo corpo após sentirem desconforto ao pilotar

Uma das cenas mais marcantes do último final de semana foi a dificuldade de Lewis Hamilton ao sair de seu carro depois do quarto lugar no GP do Azerbaijão. Durante a corrida, a Mercedes do inglês batia com força no asfalto nos trechos de alta velocidade. Tanto que era possível ouvir os quiques na sua comunicação via rádio. Ele não estava sozinho. Daniel Ricciardo também...