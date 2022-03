Esporte Pivetti enaltece trabalho de Glauber Ramos e vê Goiás forte Treinador esmeraldino valoriza base deixada pelo antecessor e elogia resposta do elenco esmeraldino ao seu comando

Após a primeira vitória no comando do Goiás, o técnico Bruno Pivetti valorizou a base de trabalho deixada pelo antecessor, vê o elenco assimilando seu trabalho e promete que sua equipe será competitiva na reta decisiva do Campeonato Goiano. O Goiás derrotou o Grêmio Anápolis na Serrinha, por 2 a 1, de virada, e terminou a 1ª fase do Campeonato Goiano na liderança geral ...