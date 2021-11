Esporte Platinado, meia diz que Goiás busca o vice-campeonato da Série B Líder de assistências, Elvis tem contrato para a próxima temporada e jogará a Série A pelo clube esmeraldino

Com novo visual, o meia Elvis concedeu entrevista coletiva e disse que o Goiás buscará o vice-campeonato da Série B. Para isso ocorrer, o clube precisa vencer o Brusque no domingo (28) e torcer para que o Coritiba não vença a Ponte Preta nesta sexta-feira (26). “Esse grupo já provou que joga pra ganhar. Temos o objetivo, com um tropeço do Coritiba, podemos virar...