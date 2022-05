O técnico Jorginho acredita que o Atlético-GO mostrou que pode ir longe na Copa Sul-Americana e confia que o Dragão não vai parar nas oitavas de final. O clube goiano confirmou a liderança do Grupo F e a vaga na próxima fase do torneio continental, após empate por 1 a 1 com a LDU, fora de casa, nesta terça-feira (24).

“A gente sabia que poderia sair daqui (Quito) com a classificação. Estamos felizes porque é um feito para nós, mas não queremos parar aqui. Podemos ir mais longe, queremos ir adiante”, avisou o técnico Jorginho, que comandou o Atlético-GO em duas partidas neste início de 2ª passagem e soma uma vitória e um empate.

O treinador analisou que o Atlético-GO não teve boa atuação no 1º tempo. "Teríamos que jogar para frente, ser corajosos. Não saiu como planejamos, não fizemos um bom 1º tempo. Foi importante marcar com menos de 30 minutos (do 2º tempo), tivemos melhor atuação no 2º tempo mesmo com a pressão que a LDU fez. O importante foi que os jogadores cumpriram a tática e entraram com coração, foi uma demonstração de equipe equilibrada a organizada”, comentou Jorginho.

Para o técnico do Dragão, a altitude de 2.850 metros de Quito não teve impacto na atuação da equipe goiana.

“Não é como Laz Paz (Bolívia), no vestiário até tinha dois oxigênios. Nós tampamos para os jogadores não olharem. Se estivessem cansados, exaustos, isso se tornaria um problema. Edson, Rickson e o Baralhas entenderam que não dava para começar veloz, mas que com o tempo iam jogar bem”, argumentou o treinador rubro-negro.

O Atlético-GO aguarda definição do adversário que sairá por meio de sorteio, na sexta-feira (27), a partir das 13 horas (de Brasília). O Dragão já sabe que vai enfrentar uma equipe oriunda da Libertadores, que terá os oito terceiros colocados garantidos na fase eliminatória da Sul-Americana.

Leia também

+ Atlético-GO empata com a LDU e faz história na Sul-Americana