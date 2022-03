Esporte 'Poderíamos ter saído com resultado melhor', lamenta presidente do Atlético-GO Dirigente afirma que Dragão poderia ter sido mais eficiente quando teve domínio e as melhores chances de ampliar o placar no segundo tempo

O Atlético-GO venceu o Vila Nova por 3 a 2 na tarde deste sábado (19), no Estádio Antonio Accioly, na partida de ida da semifinal do Goianão, mas o resultado e a vantagem do Dragão no jogo da volta, na terça-feira (22), poderiam ter sido diferentes e mais favoráveis ao time rubro-negro. Esta é a avaliação do presidente do clube, Adson Batista, após um clássico de muitos gols e chances desperdiçadas pela equipe rubro-negra quando vencia por 3 a 1, mas teve de amargar o gol olímpico marcado pelo meia...