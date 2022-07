Esporte Polícia Civil tenta identificar são-paulino acusado de racismo no Morumbi Caso ocorreu no último domingo (17), nas arquibancadas do estádio durante o empate por 2 a 2 entre São Paulo e Fluminense

A Polícia Civil está tentando identificar o torcedor são-paulino acusado de racismo contra um torcedor do Fluminense, na tarde deste domingo (17), nas arquibancadas no estádio do Morumbi, durante o empate em 2 a 2 entre as equipes, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em contato com o UOL Esporte, Cesar Saad, delegado do DRADE (Delegacia de Polícia de Repres...