O torcedor que invadiu o gramado do OBA e agrediu o atacante Neto Pessoa, do Vila Nova, foi preso no último sábado (4), pela Polícia Militar. O homem não teve sua identidade revelada.

Segundo a PM-GO, a prisão foi feita pela 23ª CPIM na região leste de Trindade - o bairro não foi divulgado - após abordagem em um ônibus do transporte coletivo. Ele estaria provocando tumulto e incitando a violência.

Ainda de acordo com a PM-GO, o homem vai responder por desacato e ameaça contra os policiais militares que atuaram na ocorrência.

A agressão do homem contra o atacante Neto Pessoa, do Vila Nova, ocorreu na derrota do Tigre por 1 a 0 para o Anápolis pelo jogo de volta das quartas de final do Goianão 2023. O resultado eliminou a equipe colorada do Estadual.

Após o atacante errar uma cobrança de pênalti aos 49 minutos do 2º tempo, o homem invadiu o gramado do OBA e chutou o jogador colorado. Depois, ele voltou para a arquibancada.

O POPULAR entrou em contato com o Vila Nova para saber se o atacante Neto Pessoa pretende registrar boletim de ocorrência contra o torcedor. Não houve retorno até a publicação desta matéria.