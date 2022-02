Esporte Polônia e Suécia se negam a enfrentar Rússia na repescagem para a Copa Partida entre Polônia e Rússia está prevista para 24 de março, em Moscou, pela semifinal da repescagem

Depois de a Federação Polonesa de Futebol anunciar, neste sábado (26), que o país não pretende enfrentar a Rússia na repescagem das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo do Catar, a Suécia adotou o mesmo posicionamento em protesto à invasão da Ucrânia. "Seja qual for a decisão da Fifa, não jogaremos contra a Rússia em março", afirmou o presidente da federação sueca,...