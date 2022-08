Esporte Policial Militar é medalhista nos jogos de polícias e bombeiros na Holanda Representante goiano trabalha em Formosa e conquistou o vice-campeonato de judô em competição disputada na Holanda

O policial militar Wolfgang César Ferraz foi vice-campeão de judô na categoria principal, 18 a 30 anos, para até 81 kg. Os jogos Mundiais de Polícias e Bombeiros foram realizados em Rotterdam, na Holanda, entre os dias 22 e 31 de julho. Wolfgang, que trás no nome as origens alemãs de seu pai, atua no Batalhão Rural de Formosa, a cerca de 300 quilômetros de Goiâni...