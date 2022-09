Um dos jogadores mais regulares do elenco do Goiás, o meia Diego foi premiado com seu primeiro gol com a camisa esmeraldina após 73 jogos, no empate com o Flamengo, por 1 a 1, no Estádio Hailé Pinheiro, no último domingo (11). Diego comemorou o feito dedicou seu primeiro gol pelo clube à mulher e ao filho.

“Foi uma grande felicidade marcar o meu primeiro gol com a camisa do Goiás. Estava buscando esse gol desde a minha chegada, mas, infelizmente, ainda não tinha acontecido. Foi muito emocionante marcar o gol e ver a explosão da nossa torcida nas arquibancadas. Dedico esse gol à minha esposa que está sempre comigo e ao meu pequeno Davi que está a caminho”, disse Diego.

Com o gol marcado por Diego, o empate diante do Goiás com o Flamengo representou a quinta partida sem derrotas da equipe goiana nesta Série A. O meia esmeraldino disse que é importante valorizar a boa campanha vivida pelo Goiás na competição nacional, mas que é preciso ter cautela sobre a sequência final da equipe no Brasileirão.

“Estamos fazendo uma campanha muito boa até aqui. O grupo está totalmente focado e comprometido com o trabalho do professor Jair. Temos feito ótimos jogos agora no segundo turno, conquistado grandes vitórias e isso nos deixa muito felizes. Mas, temos que manter os pés no chão, seguir trabalhando forte e pensando sempre no próximo jogo”, disse Diego.

