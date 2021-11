Esporte Polivalente jogador do Goiás alerta para controle de ansiedade antes de decisão O jogador concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (19), a primeira presencial no clube esmeraldino em meio à pandemia da Covid-19

O polivalente Dieguinho acredita que até segunda-feira (22), o Goiás precisa controlar a ansiedade para voltar de Campinas/SP com o acesso garantido. Para ele, pouco pode ser feito em termos táticos e técnicos. Os times se enfrentam pela 37ª rodada, no jogo que pode confirmar o retorno do clube goiano à Série A. O jogador concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira...