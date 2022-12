O volante Rickson chegou ao Vila Nova com desejo de empolgar a torcida com seu futebol e ajudar o clube na conquista dos objetivos da equipe na próxima temporada. Apresentado no clube colorado nesta segunda-feira (26), o jogador revelou que não tem preferência de posição.

Ao longo da carreira, Rickson jogou como segundo volante. Função que deve executar no Vila Nova em 2023 e é a que ele está mais habituado a jogar, mas em sua primeira passagem no futebol goiano, pelo Atlético-GO entre 2021 e 2022, o jogador de 24 anos chegou a atuar como meia e improvisado como ponta esquerda.

“A posição que gosto de jogar é a de volante, podendo chegar na área, mas sou um jogador que faço outras funções. Em qual posição o professor (técnico Claudinei Oliveira) optar em me escalar, vou estar disposto a dar meu máximo para ajudar o Vila”,comentou Rickson.

Na teoria, o volante chega ao Vila Nova para repor a saída de Arthur Rezende. O ex-jogador do time colorado, que acertou com o Ceará, tinha como característica a polivalência em funções no meio-campo do Tigre, tanto que foi um dos artilheiros do time em 2022 e um dos líderes de assistência do elenco vilanovense na última temporada.

Leia também

+ Goleiros do Vila Nova preveem boa disputa pela titularidade em 2023

+ Mercado do Vila Nova: veja as contratações para 2023

No Vila Nova, Rickson terá sua segunda experiência no futebol goiano e uma nova tentativa de mostrar bom futebol que teve na base do Botafogo, clube que o revelou. No Dragão,no entanto, o volante não empolgou 100%. Foram 35 jogos em duas temporadas, com dois gols marcados e uma assistência.

Ele rescindiu com o time rubro-negro em agosto deste ano, acertou com o CSA e jogou sete vezes pelo time alagoano antes do acerto com o Vila Nova.

“O Vila Nova é um time bastante aguerrido, com torcida que contagia e eu tinha um desejo de jogar. É um estilo de jogo que eu gosto, que empolga o torcedor e quer dar sempre o meu máximo nos jogos”, contou Rickson, que frisou que seu desejo para 2023 é ter oportunidades. “E consequentemente ter mais oportunidades para mostrar meu futebol. Vou dar meu máximo todos os dias para conquistar meu espaço”, completou o volante colorado.

Rickson e demais companheiros do Vila Nova voltaram aos treinos nesta segunda-feira (26), após folga de Natal. O elenco colorado segue atividades na pré-temporada e terá mais uma folga na virada do ano. O Tigre estreia no Goianão 2023 no dia 12 de janeiro, contra o Goiânia, no OBA.