Classificada à 2ª fase da Série C do Brasileiro, a Aparecidense inicia na noite deste domingo (21), às 18 horas, a etapa decisiva do torneio, que poderá levá-la ao segundo acesso consecutivo. O Camaleão inicia em casa, no Estádio Annibal Batista de Toledo, a disputa por duas vagas à Série B 2023.

O time goiano está no Grupo C, ao lado de Mirassol-SP, Botafogo-SP e Volta Redonda-RJ. O adversário do final de semana é o Mirassol, um dos favoritos à mudança de divisão nacional e quem tem sido uma espécie de algoz da equipe de Aparecida de Goiânia. Nas três partidas disputadas entre ambos, o clube paulista levou a melhor e venceu três vezes, na Série D 2020 e na atual Série C.

Serão seis jogos e 18 pontos em disputa na chave. As duas melhores equipes garantem vaga na Série B. A Aparecidense quer ser uma delas. Isso depois de viver altos e baixos na 1ª fase da Série C, em que lutou contra o risco de rebaixamento, emplacou uma sequência de vitórias, se tornou candidata à classificação, tropeçou diante de um dos rebaixados e obteve a vaga nas últimas rodadas da 1ª fase.

“Tínhamos a preocupação de obter a classificação. Ela veio e temos a certeza de que estamos no caminho certo. Teremos um grande desafio à frente, que é esta reta final, mas confiamos muito no que estamos fazendo e no grupo de jogadores e na diretoria. Também devemos e podemos fazer mais. É isso que vamos buscar”, projetou o técnico Moacir Júnior, que chegou ao clube quando o momento não era bom, com risco de uma queda à Série D, competição na qual a Aparecidense conquistou o título em 2021.

Movido a desafios e com títulos e acessos no currículo nos últimos anos no Nordeste, Moacir Júnior teve o convite, e o projeto do clube serviu para valorizar o trabalho dele. “O ser humano tem de ser movido por desafios. Quando você conquista um, há sempre um outro pela frente. Estamos mostrando aos nossos jogadores que o que foi feito é grandioso, mas coroar esse trabalho seria valorização enorme para a entidade, os atletas, a comissão técnica, para a cidade de Aparecida de Goiânia”, ressaltou o técnico, que fez a projeção de conquistar de 10 a 11 pontos para garantir o acesso.

Caso isso ocorra, será marcante na história de um clube que, desde 2010, se firmou na elite do Goianão. Porém, só nos últimos anos têm se projetado em nível nacional. “Isso (se houver acesso), principalmente para os atletas que estão aqui desde ano passado e fizeram a campanha do acesso da (Séries) D para a C, tem de ser feito um pôster e, quem dirá, até uma estátua para esses atletas que têm representado tão bem a Aparecidense neste cenário”, disse o treinador, que também tem a oportunidade de fazer história no futebol goiano, no qual trabalha pela primeira vez.

O desafio começa pelo Mirassol, campeão da Série D 2020, líder da 1ª fase da Série C (33 pontos) e uma equipe difícil de ser batida e um dos postulantes ao acesso, na visão do treinador da Aparecidense. Para quebrar o favoritismo do adversário e superar outros concorrentes, a Aparecidense tem como um dos trunfos o atacante Alex Henrique, de 37 anos e mais de 60 gols marcados pelo clube, em que é o maior artilheiro desde a fundação, em 1985.