Esporte Por causa de dívida, Goianésia pede retenção do que o Goiás receber por Michael Azulão do Vale quer assegurar recebimento de dívida do Goiás que está em disputa na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD)

O Goianésia enviou notificação ao Flamengo nesta quarta-feira (19) pedindo retenção do valor referente aos 5% dos direitos econômicos do atacante Michael em uma eventual transferência do jogador para o Al Hilal, da Arábia Saudita. A informação foi dada pelo ge.com e confirmada pelo O Popular. A defesa do Azulão do Vale entrou com esse pedido como forma de assegu...