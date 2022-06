A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou que realizará interdição nas ruas próximas ao Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), nesta quarta-feira (15), para a partida entre Goiás e Internacional, às 20h30, que acontece pela 12º rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Os bloqueios ocorrem a partir de 18h30.

As equipes da mobilidade darão apoio e irão garantir a segurança viária nos arredores do estádio. O trabalho conta com a parceria do aplicativo Waze, que deve auxiliar os motoristas.

A entrada da torcida organizada será pela Rua S-5 com a S-2. No entanto, a entrada para as cadeiras será realizada pelo portão 7.

Já a entrada do Espaço Família será pelo Portão 9B. A torcida visitante, terá acesso ao estádio pelo portão 3, na Avenida Edmundo Pinheiro.

Horário dos bloqueios

18h30 - Av. Edmundo Pinheiro de Abreu com a Rua S-5

18h30 - Rua T-62 com a Rua S-5

