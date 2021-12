Esporte Por dívida com Goianésia por Michael, Goiás é proibido de registrar novos atletas Alviverde sofre punição de transfer ban e precisa pagar o Azulão para ter permissão de novos registros considerada

O Goiás está proibido de registrar novos jogadores por seis meses. A informação é do site ge.globo, que publicou a decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). O órgão estipulou a sanção por causa de dívida do clube esmeraldino com o Goianésia pela negociação de Michael, vendido ao Flamengo no início de 2020. A dívida é de R$719.698,32. O Goianésia fez co...