O Vila Nova decidiu aumentar a carga de ingressos para a torcida do Vasco, para o duelo entre as equipes no sábado (23), na abertura do 2º turno da Série B. Por demanda, ao entender que o time carioca pode atrair mais público, a diretoria colorada optou em liberar 16 mil bilhetes aos torcedores alvinegros.

A capacidade do Serra Dourada é de 38.415 lugares, 16 mil poderão ser ocupados pela torcida do Vasco (pouco mais de 40% do estádio). Serão 12 mil ingressos para arquibancada Sul e 4 mil para as cadeiras Sul. Um ponto de venda em Brasília, tradicional cidade com torcedores do time carioca, foi aberto para comercialização de ingressos.

A torcida do Vila Nova terá acesso pelo lado Norte do Estádio Serra Dourada e terá mais de 20 mil lugares à disposição.

A opção da diretoria do Vila Nova em aumentar a carga de ingressos para os visitantes é por acreditar que o apelo de público por parte da torcida do Vasco será maior em comparação com os jogos que a equipe colorada fez no Serra Dourada, contra Grêmio (7.030 pagantes) e Fluminense (29.138 pagantes). O time alvinegro briga pelo acesso à Série A.

Confira os valores e pontos de vendas dos ingressos para Vila Nova x Vasco:

Torcida do Vila Nova

Arquibancada - Norte

R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)

R$ 25 promoção com a camisa do Vila Nova

Cadeiras

R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Torcida do Vasco

Arquibancada - Sul (12 mil)

R$ 80 (inteira) e R$ 40 (inteira)

Cadeiras - Sul (4 mil)

R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Pontos de vendas

- Online: Vila Nova x Vasco

- Loja Nação Colorada: Rua 256, n° 120, St. Universitário (OBA)

- Empório das Bebidas: Av T9, nº 3900, Qd. 08 Lt. 38, Jardim Vila Bela

- Tio Bák Noroeste - Shopping Perimetral Open Mall: Av. Perimetral Norte, 3673.

- Loja Gigante da Colina Brasília - CLS 309 bloco A loja 9 - Asa Sul - Brasília - DF