Esporte Por expulsão, goleiro do Vila pega apenas um jogo de suspensão; pena já foi cumprida Georgemy foi julgado por causa da expulsão contra o Ituano e punido com um jogo de suspesão, que foi cumprida na 4ª rodada. Ele está liberado para o jogo deste sábado (14) diante do Sampaio Corrêa

O goleiro Georgemy, do Vila Nova, foi absolvido em julgamento que ocorreu nesta sexta-feira (13) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa da expulsão na derrota de 3 a 1 para o Ituano, pela 3ª rodada da Série B. Ele está liberado para enfrentar o Sampaio Corrêa, neste sábado (14). No julgamento, Georgemy recebeu um jogo de punição por causa da expulsão, que foi cumprido na 4...