No primeiro treino que fez com a França, o atacante Benzema sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda e está fora da Copa do Mundo do Catar, que começa neste domingo (20). O corte do jogador foi confirmado pela seleção francesa na noite deste sábado (19), horário de Brasília.

Os atuais campeões perdem o jogador que foi Bola de Ouro depois de perder Kimpembé e Christopher Nkunku, além de nomes como Paul Pogba e Kanté, e o goleiro Mike Maignan.

Leia também:

+ Senegal x Holanda terá a primeira arbitragem goiana das Copas

+ Seleção brasileira chega ao Catar

O técnico Didier Deschamps pode convocar um substituto até esta segunda-feira (21), 24 horas antes da estreia, segundo as regras da Fifa. Na 1ª rodada, a França enfrenta a Austrália na terça-feira (22), às 16 horas.

O treino da França deste sábado teve apenas 15 minutos abertos aos jornalistas, somente durante o aquecimento dos jogadores, em atividade que se iniciou por volta de 19h de Doha, como já estava previsto. E Benzema aparentava estar bem, descontraindo com o restante dos jogadores, sorrindo e correndo, sem demonstrar lesão ou desconforto.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial.



Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

Youssouf Fofana e Disansi, do Monaco, deram coletiva de imprensa antes da atividade, sem que nada de anormal fosse constatado, inclusive conversando por uma hora com os jornalistas franceses, que compareceram em peso.

Após o fechamento do treino, a reportagem presenciou um repórter estrangeiro tentando retornar apenas para buscar um carregador, mas não foi possível sequer entrar no gramado ou na sala de imprensa.

A atividade durou cerca de 2 horas no estádio do Al Sadd, no centro de Doha, onde a equipe francesa está treinando diariamente.