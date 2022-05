A diretoria do Goiás decidiu não efetivar a contratação do volante Daniel Peixoto, de 24 anos, que estava realizando exames médicos e os primeiros treinamentos no clube para firmar vínculo com o clube esmeraldino. De acordo com o clube esmeraldino, o jogador teve uma lesão muscular detectada e não ficará no clube.

O clube esmeraldino observou Daniel Peixoto na Série A2 do Campeonato Paulista e tinha como plano assinar contrato com o atleta até o fim de 2023 ou 2024. No entanto, a lesão muscular detectada em exame de imagem aponta para um prazo entre quatro e seis semanas para a recuperação, além de um período de transição na parte física.

Desta forma, a diretoria esmeraldina não vai concretizar a contratação do atleta e deve concentrar a busca de reforços para a próxima janela de transferências, que será aberta em julho. Daniel Peixoto era um caso diferente, que poderia ser inscrito pelo clube por se tratar de um agente livre no mercado.

A reportagem do POPULAR tentou contato com o volante Daniel Peixoto e com seu representante, mas não obteve retorno até a publicação desta nota.