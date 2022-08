É comum que, em anos de Copa do Mundo, um jogador brasileiro seja considerado favorito para ir ao Mundial, mas nem sempre faz parte das convocações da seleção brasileira. Casos emblemáticos são os de Reinaldo (1982), Careca (1994), Romário (2002) e Neymar e Ganso (2010). Um nome que não espera ser o da vez é o atacante Pedro, do Flamengo.

Camisa 9 nato, mas com características que o colocam como jogador único em sua posição ao ser comparado com outros centroavantes, Pedro foi convocado apenas em duas ocasiões no ciclo da Copa do Mundo - em uma, em 2018, foi cortado após lesão.

Integrou a seleção olímpica, mas disputou duas partidas antes de Tóquio-2020 e acabou não embarcando para os Jogos após o Flamengo, seu clube, solicitar liberação do atleta alegando que já havia tido desfalques com a convocação da equipe principal que disputou a Copa América algumas semanas antes do evento olímpico.

A situação de Pedro surge a cada nova partida do jogador. O atacante de 25 anos é considerado “único” pelo técnico Tite por apresentar muito mais do que um camisa 9 precisa. Pedro joga de frente e de costas para o gol, é móvel mesmo com 1,85 cm de altura, joga com os dois pés, sabe proteger a bola, ocupa e abre espaços com movimentos rápidos, sai da área e tem excelente jogo aéreo.

“A minha impressão é que a chance do Pedro ser convocado é muito grande, até por informação. O Tite e comissão técnica sempre gostaram do Pedro até mesmo antes dele ir para o Flamengo. Sempre foi jogador que, pelas características difíceis de encontrar em outros jogadores brasileiros, sempre atraiu a atenção”, comentou o jornalista André Kfouri, dos canais ESPN e Fox Sports.

O comentarista entende que o atual momento de Pedro o credencia a entrar na lista de Tite mesmo com a ausência de convocações nos últimos anos. Com a chegada do técnico Dorival Júnior ao Flamengo, o atacante passou a ter sequência como titular e sendo destaque.

“Antes, o Pedro não tinha sequência e a amostra de atuações era pequena. Por mais que as pessoas pedissem, falassem, mas era jogador que não atuava. Tudo que o Tite e comissão queriam é que o Pedro tivesse chance e fosse titular, o que está acontecendo agora. O que tem mostrado, ao meu ver, justifica a entrada de um jogador (na convocação final) que não foi convocado com frequência, que não apareceu nas listas e que não fez parte do trabalho de longo prazo”, completou André Kfouri.

Em entrevista ao Resenha ESPN, que vai ao ar nesta sexta-feira (12), o técnico Tite voltou a elogiar Pedro. O treinador definiu o atacante rubro-negro como atleta de “característica única”. “Quando uma equipe joga com o bloco muito baixo, você tem algumas alternativas para furar esse bloqueio, e a infiltração fica muito difícil. Finalização de média distância é importante, fazer cruzamento pelos lados também. Um jogador que faça uma parede, porque não vai ter espaço para atacar, ele (Pedro) tem essa condição. Vai acompanhar o raciocínio inteligente do meia e tem essa capacidade”, elogiou Tite sobre Pedro.

“Alguns jogadores têm essa capacidade, mas ela é muito rara. Ele tem isso em específico. Nos outros, temos quem tenha ataque rápido, mobilidade, quem venha buscar”, concluiu o treinador.