Esporte Por recorde, Goiás quer maior liberação para encher a Serrinha Estádio teve capacidade de público ampliada para 14.525 torcedores após a abertura do pavimento superior das novas arquibancadas da ala leste do estádio

Embalado na temporada e com a perspectiva de avançar para a 3ª fase da Copa do Brasil, o Goiás espera quebrar o recorde de público na história do seu estádio particular. Para isso, a diretoria esmeraldina espera que a Prefeitura de Goiânia libere que os estádios na capital possam receber 100% de sua capacidade de público.A Serrinha teve capacidade de público ampliad...