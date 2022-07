Jogador com mais participações diretas em gols do Vila Nova na Série B, Arthur Rezende reconhece o bom momento individual, mas acredita que o time colorado tem evoluído coletivamente sob comando do técnico Allan Aal.

O volante acredita que o caminho para a construção de resultados positivos na sequência da Série B passa por manter pontos positivos apresentados nas partidas sob comando do treinador, contra Bahia, CSA, Sport e Vasco.

"Foram jogos diferentes. Contra o Sport jogamos fora de casa, postulante ao acesso com apoio da torcida e conseguimos segurar o resultado em jogo que mostramos nossa entrega e posicionamento tático. Fomos efeitos e intensos no último jogo (contra o Vasco). Temos que manter o foco, minimizar erros e ser efetivos lá na frente para conquistarmos mais vitórias", opinou o jogador, que soma quatro gols e duas assistências na Série B.

Se depender da vontade do volante, o Vila Nova jogará no Estádio Serra Dourada nos jogos como mandante na sequência da Série B. Arthur Rezende entende que vencer o Vasco, por 1 a 0, no principal palco do futebol goiano fez bem ao time colorado e pode ajudar a equipe na busca por resultados na tentativa de recuperação na competição nacional.

“O OBA é nossa casa, a gente teve essa mudança agora (contra o Vasco) e conseguimos a vitória. A mudança foi boa pela vitória. Se for da vontade da diretoria continuar jogando no Serra, vai ser bom para a gente ter uma recuperação no campeonato. Foi importante ter feito bom jogo contra o Vasco, e eu prefiro continuar no Serra agora. Será importante para a gente ter uma sequência de vitórias na competição”, justificou Arthur Rezende.

O volante deu o passe para o gol marcado por Rafael Donato na vitória contra o Vasco, a primeira do Tigre após 78 dias sem vencer. No ano passado, Arthur Rezende também fez o gol do triunfo de 1 a 0 diante do Avaí, que marcou o início da recuperação do Vila Nova para buscar a permanência na Série B.

Envolvido em dois lances importantes, Arthur Rezende entende que coincidências positivas ajudam a elevar a confiança do grupo em nova busca pela permanência na competição nacional.

"Nesses momentos que estamos, tudo que é positivo será bem vindo. Ano passado a gente vinha em uma dificuldade grande e conseguimos a vitória que iniciou nossa recuperação na Série B. Pude fazer o gol, e nesse último jogo dei a assistência. São boas coincidências. Levo isso comigo para ajudar nosso grupo a fazer um grande segundo turno como foi ano passado e ter uma boa recuperação no campeonato", comentou Arthur Rezende.