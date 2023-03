O atacante Guilherme Parede disse que a chave para o Vila Nova se classificar para a semifinal do Campeonato Goiano é melhorar a eficiência no ataque. O jogador colorado espera que o Tigre converta em gols as oportunidades que serão criadas diante do Anápolis neste sábado (4), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Para Guilherme Parede, o Vila Nova consegue um bom volume ofensivo em seus jogos, mas peca na hora de converter essas chances em gols. O atacante, no entanto, espera que esse cenário mude diante do Anápolis.

"Estamos jogando bem, fazendo bons jogos e muitas vezes a bola não está entrando. Nós empatamos muitos jogos, porém estamos criando bastante, estamos bem e focados. O diferencial vai ser criar e concluir em gols", frisou.

Desde que o Vila Nova começou uma maratona de decisões por Campeonato Goiano, Copa Verde e Copa do Brasil, o baixo poder de fogo tem sido uma preocupação. Em três jogos, o Tigre marcou apenas um gol nesta sequência. Para Guilherme Parede, é natural que nesse tipo de disputa os gols sejam mais escassos.

"No mata-mata não tem como ficar se expondo, as equipes vêm mais trancadas contra a gente. Nós temos criado bastante, finaliza bem, acerta o alvo, mas a bola não está entrando. Creio eu que amanhã (sábado) vai ser diferente, a bola vai entrar e vamos sair vitoriosos", comentou Guilherme Parede.

O Vila Nova recebe o Anápolis na tarde deste sábado (4), às 16 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Após empate no jogo de ida, em Anápolis, um novo resultado de igualdade leva a decisão para a disputa de pênaltis.