Portugal está nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Havia uma desconfiança em relação a como a seleção se comportaria com Cristiano Ronaldo na reserva, mas uma atuação de gala nesta terça-feira (6) mostrou que Fernando Santos que estava certo. Gonçalo Ramos, o substituto de CR7 no ataque, brilhou com três gols e comandou a goleada contra a Suíça por 6 a 1, no Estádio Lusail.

Com a responsabilidade de substituir o craque, o camisa 26 foi a estrela da partida. Gonçalo fez um golaço para abrir o placar, ainda no primeiro tempo, e colocou mais duas bolas na rede na etapa final (o último de cavadinha). O zagueiro Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão também marcaram na goleada, e Akanji descontou para os suíços.

Com a vitória empolgante, Portugal irá encarar Marrocos nas quartas de final da Copa. Mais cedo, os africanos venceram a Espanha nos pênaltis e avançaram. A partida acontece no sábado (10), às 12h, no Al Thumama.

FICHA TÉCNICA

PORTUGAL: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; William Carvalho, Otávio (Vitinha) e Bruno Fernandes (Rafael Leão); Bernardo Silva (Rúben Neves), João Félix (Ricardo Horta) e Gonçalo Ramos (Cristiano Ronaldo). T.: Fernando Santos.

SUÍÇA: Sommer; Edmilson Fernandes, Akanji, Schar (Eray Cömert) e Rodríguez; Freuler (Denis Zakaria), Xhaka e Sow (Haris Seferovic); Shaqiri, Vargas (Noah Okafor) e Embolo (Ardon Jashari). T.: Murat Yakın

Estádio: Lusail, em Doha (Qatar)

Horário: Às 16h (de Brasília) desta terça-feira (6)



Árbitro: César Arturo Ramos (MEX)

VAR: Drew Fischer (CAN)

Cartões amarelos: Fabian Schär, Eray Cömert (SUI)



Gols: Gonçalo Ramos (POR), aos 17'1ºT, aos 5' e aos 22' do 2ºT, Pepe (POR), aos 32'/1ºT. Raphael Guerreiro (POR), aos 10', Manuel Akanji (SUI), aos 12', Rafael Leão (POR), aos 46'/2ºT