Esporte Pré-temporada do futebol brasileiro tem mais de 20 casos de Covid na 1ª semana Levantamento foi feito em 12 clubes que iniciaram a preparação para o ano. Abel Ferreira, do Palmeiras, por exemplo, precisou recorrer aos garotos da Copa São Paulo para completar as atividades do time

O aumento dos casos de Covid-19 preocupa os clubes brasileiros neste início de pré-temporada. Na primeira semana de treinamentos após as férias de fim de ano, as principais equipes do país já apresentaram 22 resultados positivos para o vírus, segundo levantamento do UOL Esporte. Nesta semana, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional e Atlé...