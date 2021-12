Esporte Pré-temporada do Goiás terá concentração de até dez dias para os jogadores Se não contratar técnico até o início de janeiro, alviverde terá Glauber Ramos no comando da preparação

O Goiás já tem definido o cronograma de preparação para a próxima temporada. O clube esmeraldino terá a pré-temporada realizada no centro de treinamentos do Parque Anhanguera e deverá adotar esquema de concentração dos atletas durante o período.Com estreia no Campeonato Goiano de 2022 marcada para o dia 26 de janeiro, às 20h30, contra o atual campeão, o Grêmio Anápolis...