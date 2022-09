O Grêmio anunciou, na noite desta quinta-feira (1º), a saída de Roger Machado do comando técnico da equipe. Minutos depois, o clube divulgou o acerto com Renato Gaúcho, que estava sem clube desde que deixou o Flamengo no fim do ano passado e fará sua quarta passagem como treinador da equipe de Porto Alegre.

Além de Roger e sua comissão, deixam o time os dirigentes Denis Abrahão e Sérgio Vasques, que ocupavam, respectivamente, os cargos de vice-presidente e diretor de futebol.

"O Grêmio agradece o trabalho prestado por Roger, seus auxiliares, Denis e Sérgio durante o período em que estiveram à frente do futebol do Clube, desejando-lhes sorte em seus próximos desafios", escreveu o Grêmio em nota oficial.

Na sequência do texto, o clube de Porto Alegre confirmou o acerto com Renato, que chega com o auxiliar Alexandre Mendes. Ele vai comandar a equipe na partida contra o Vasco, marcada para o próximo dia 11.

Nesta sexta-feira (2), o Grêmio recebe o Vila Nova - não há confirmação de quem comandará a equipe gaúcha.

"Renato chega para a sua quarta passagem no comando técnico do Grêmio. Durante os quatro anos e sete meses que esteve à frente da equipe principal do Tricolor, conquistou os títulos da Copa do Brasil em 2016, Libertadores da América em 2017, Recopa Sul-Americana em 2018 e os títulos do Campeonato Gaúcho em 2018, 19 e 20 e da Recopa Gaúcha em 2019", prosseguiu o clube.

Os gaúchos ainda informaram que o presidente Romildo Bolzan irá conceder uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (2), a partir das 11h, dentro da Arena do Grêmio.