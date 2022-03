Esporte Prata da casa vibra com 'momento único' com a camisa do Vila Nova João Lucas, de 21 anos, fez o gol que deu vantagem ao time colorado nas quartas de final do Campeonato Goiano diante do Goianésia

Autor do gol da vitória do Vila Nova sobre o Goianésia, João Lucas, de 21 anos, curte cada momento após balançar as redes e poder decidar o importante gol à sua família, que passa por luto. Formado nas categorias de base do Vila Nova com passagens por São Paulo e Ituano, antes de jogar profissionalmente pelo Iporá, João Lucas entrou no 2º tempo da partida com a ...