Termina nesta quarta-feira (17), às 18 horas, o prazo para inscrição de chapas para a eleição da Federação Goiana de Futebol (FGF). O pleito sucessório está agendado para o início da próxima terça-feira (23), no Castro’s Park Hotel, em Goiânia, a partir das 10 horas. Na Assembleia Geral Eletiva, serão definidos o próximo presidente da FGF, cujo cargo é hoje ocupado por André Luiz Pitta, e dois vices (1º e 2º) presidentes.

Além deles, o processo eleitoral definirá também os três novos membros do Conselho Fiscal e outros três suplentes. Os eleitos exercerão o mandato de quatro anos, desde o dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2026.

Para participar do processo eleitoral, os clubes e as ligas amadoras de futebol precisam estar filiados e em dia com as obrigações estatutárias junto à FGF. No pleito marcado para terça-feira (23), há 64 entidades aptas a votar: 59 clubes de futebol e cinco ligas do interior. Para o registro de chapa, é necessário que os dirigentes interessados tenham assinatura de oito representantes dos filiados à entidade - pelo menos cinco deles terão de ser de clubes que estejam na disputa das divisões profissionais (1ª, Divisão de Acesso e 3ª Divisão).

A FGF também disponibilizou a opção para que o representante legal possa votar via online, mas o clube interessado teria de formalizar com antecedência a solicitação para esta modalidade de voto.

Próximo de esgotar o prazo para registro de chapas, um nome está definido para concorrer à sucessão de André Pitta. É o primeiro vice-presidente da FGF, Ronei Freitas. Ex-dirigente e um dos fundadores do Real Clube, de Itumbiara, com uma passagem pelo Grêmio Inhumense, a convite do atual presidente do Atlético-GO, Adson Batista, Ronei Freitas registrará a chapa “FGF Unida”.

Em contato com O POPULAR nesta terça-feira (16), Ronei Freitas disse que ainda não definiu os nomes dos dois vices, mas adiantou que serão dirigentes que estão em sintonia com a atual gestão da entidade, presidida por André Pitta, que foi sucessor de Wilson da Silveira, que morreu há quase 15 anos, no dia 20 de agosto de 2007.

Pelo estatuto da entidade, André Pitta não poderá concorrer à reeleição mais uma vez. Ronei Freitas revelou que tem 63 assinaturas de representantes legais dos 64 clubes. Assim, a sucessão caminha para aclamação, sem o registro de chapas da oposição.

No último pleito, em outubro de 2018, o empresário e conselheiro do Vila Nova, Lélio Júnior, concorreu e foi derrotado por André Pitta.