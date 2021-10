Esporte ‘Precisamos retomar o caminho das vitórias', diz vice de futebol do Goiás Em pronunciamento, Harlei Menezes frisou que troca no comando da equipe a seis rodadas do fim da Série B ocorreu por causa do desempenho da equipe “nos últimos oito jogos”

O vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes, disse em pronunciamento que a demissão do técnico Marcelo Cabo ocorreu por causa do desempenho da equipe nos últimos oito jogos do clube na Série B. O dirigente explicou que o objetivo da mudança é que a equipe retome o caminho das vitórias, a última foi diante do CSA, na 30ª rodada. “Venho fazer a comunicação da saí...