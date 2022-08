Uma das novidades na vitória do Goiás sobre o Atlético-MG foi o retorno do ponta Apodi, que desfalcou a equipe em 16 jogos. O preparador físico Ednílson Sena explicou que o jogador tinha condições especiais que fizeram com que a comissão técnica esperasse mais tempo para o retorno do jogador às partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Apesar de sair do departamento médico há quase dois meses, Apodi passou por um período grande na chamada transição física. O preparador físico do Goiás explicou que o fator de idade pesou na preparação mais cautelosa. "O Apodi é um jogador de 36 anos, muita gente não sabe, mas trabalhei com o Apodi quando ele tinha 18 anos em 2006, conheço bem ele", salientou Ednílson Sena, que trabalhou com Apodi no Vitória-BA.

Outro ponto abordado por Ednílson Sena é sobre a característica de Apodi, como um jogador velocista, exigir muito mais da condição física muscular. "O Apodi tem uma característica que é ser velocista. Se um velocista não estiver em sua condição física plena, ele não vai conseguir nos ajudar", disse.

Por isso, a comissão técnica avaliou que o momento ideal para o retorno seria no jogo contra o Atlético-MG, embora saiba que o retorno terá de ser feito aos poucos na sequência da Série A. "É melhor ter paciência e achar o momento correto para introduzir novamente nos jogos. Ele entrou no último jogo e fez 12 minutos, a tendência é evoluir jogo a jogo, mas temos de ter cuidado, pois além da idade a característica é diferente dos outros", explicou Ednílson Sena.

