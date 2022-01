Esporte Presidente afirma que Atlético-GO terá elenco enxuto para iniciar 2022 No primeiro dia de pré-temporada, apenas os quatro reforços iniciaram as avaliações no Dragão

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, disse que o clube iniciará a temporada 2022 com elenco enxuto e que a prioridade será a preparação da equipe para estrear na Copa do Brasil, competição que o Dragão deve começar a disputar em fevereiro - a tabela ainda não saiu. A pré-temporada começou nesta segunda-feira (3) com apenas os jogadores contratados pelo clube. O clube ...